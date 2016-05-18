Не тільки автомат Томпсона: Аваков видав Яценюку кулемет "Максим" (документ)
12:19, 18 травня 2016Суспільство
1375 0
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Арсенія Яценюка кулеметом "Максим" під час перебування останнього на посаді прем'єр-міністра.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Бігус, показавши відповідний документ.
Читайте такожМіністр оборони нагородив Яценюка гангстерським кулеметом
"Ну гаразд, Яценюку видали нагородний автомат Томпсона. Це відомо. Але якщо вірити документу (а причин не вірити я не знайшов), то у нього є ще і нагородний кулемет. "Максим". З дозволом на носіння бгггг, виданий Аваковим", - йдеться у його повідомленні.
facebook.com/monti.czardas
Нагадаємо, в кінці лютого міністр оборони Степан Полторак нагородив зброєю главу уряду Арсенія Яценюка, кількох міністрів, секретаря РНБО та кількох народних депутатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter