Не тільки автомат Томпсона: Аваков видав Яценюку кулемет "Максим" (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Бігус, показавши відповідний документ.

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"Ну гаразд, Яценюку видали нагородний автомат Томпсона. Це відомо. Але якщо вірити документу (а причин не вірити я не знайшов), то у нього є ще і нагородний кулемет. "Максим". З дозволом на носіння бгггг, виданий Аваковим", - йдеться у його повідомленні.