«Укравтодор» знову оголосив тендер на великий кредит під держгарантії

«Укравтодор» оголосив повторний тендер на визначення кредитора для отримання кредиту у розмірі 800 млн. грн. під гарантії уряду. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, попередній тендер, який був оголошений у липні ц.р., скасовано. «Скасували тендер, оскільки компанія, яка його виграла, дала, на наш погляд, дуже високі процентні ставки. Зараз оголошений повторний тендер для того, щоб все ж таки знайти дешевші кошти, тому що сума велика - 800 мільйонів, ми не можемо так просто дорогі кошти брати, це для нашої держави поки втратно, будемо шукати дешевші кошти», - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» 7 липня оголосив тендер на залучення 800 млн. грн. під гарантії уряду.