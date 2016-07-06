В Ізмаїлі оголосили попередній рівень надзвичайної ситуації

Це рішення було прийнято у зв’язку зі спалахом гострих кишкових інфекцій серед населення м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району, повідомила прес-служба Ізмаїльскої РДА.

Читайте такожСпалах кишкової інфекції в Ізмаїлі завершився – СЕС

Також Санепідслужба направила у сільські ради та власникам колодязів інформацію про заборону пити воду зі власних колодязів на території сіл Озерне, Комишівка, Багате.

Дослідження питної води тут встановило, що вода не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4- 400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Перевищують нормативні показники кількість хлоридів, нітратів, загальна жорсткість, присутні загальні коли форми в 100 куб.см води.

Є невирішеним питання про заміну водопровідних мереж на території Ізмаїльського району, тому що значна частина їх відпрацювала свій нормативний термін, додають у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, постраждалі від кишкової інфекції почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня. За даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.

Загалом протягом 16-29 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулося 770 осіб, з них 448 дітей.