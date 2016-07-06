Адвокат: "беркутівці", причетні до розстрілів на Майдані, втекли через витік інформації

Про це під час засідання комітету з питань запобігання та протидії корупції в середу заявив адвокат Небесної сотні Роман Маселко, передає Українська правда.

"Зараз над 5 "беркутівцями" йде суд, але їх було набагато більше. Знаємо про те, що в липні 2014 року 16 "беркутівців" за день до їх затримання просто покинули Україну. Дехто в Крим поїхав, дехто в Росію", - сказав він.

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"Всі вони контролювалися, вони прослуховувалися і такий факт цікавий - дружина одного з "беркутівців" Мельника, який зараз в бігах, працює в СБУ і у відділі, який займається прослуховуванням. На скільки я знаю, ще півроку тому вона ще працювала. Все це свідчить, що і в таких чутливих справах, коли ви не контролюєте процес повністю, є проблема з витоком інформації", - додав він.

За його словами "ці люди втекли через витоки інформації".

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура в 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка і Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування та направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркуту» об'єднані в одне.