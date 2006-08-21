Поїзд ”Севастополь-Донецьк” через вибухи в Новобогданівці спізнився на 26 годин

Через вибухи в Новобогданівці поїзд N48 "Севастополь-Донецьк" спізнився з прибуттям до Донецька на 26 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, поїзд був відправлений із Севастополя вранці 19 серпня і мав прибути до Донецька о 21.50 того ж дня. Проте через вибухи в Новобогданівці потяг був екстрено зупинений під Мелітополем (станція Федорівка) і повернений у Джанкой. Потім його направили в об`їзд - через Херсон, Нікополь і Запоріжжя.

За словами пасажирів, у дорозі поїзд зупинявся практично кожну годину, і довго стояв у безлюдній місцевості. Люди з нетерпінням чекали прибуття на якусь станцію, щоб купити води і продуктів, оскільки від сильної спеки продукти, припасені в дорогу, зіпсувалися.

Пасажири одного з плацкартних вагонів розповіли, що провідники пропонували їм мінеральну воду по 4 грн. за півлітра і пиво по 7 грн. за пляшку. І лише близько 15 години 20 серпня людям запропонували безкоштовно мінеральну воду, яку доставили по вагонах у трилітрових місткостях.

Працівники вагону-ресторану поїзду "Севастополь-Донецьк" повідомили, що за ініціативою заввиробництвом з 6 години ранку 20 серпня вони стали безкоштовно годувати дітей, в першу чергу малолітніх, віком до 8 років. Усього ж, за їхніми словами, в поїзді, згідно із квитками, перебувало 150 дітей. Обід включав суп з індички і хліб. Про безкоштовне харчування дітей у вагонах повинні були оголосити провідники, проте, за словами пасажирів, у багатьох вагонах батьки не знали про це.

Крім того, в другій половині дня 20 серпня дітям до 10 років були роздані сухі пайки і вода. До сухого пайка ввійшли чіпси, печиво двох видів, вафлі і солодкі палички.

Поїзд прибув до Донецька вже 21 серпня о 00.05.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на складах боєприпасів неподалік від села Новобогданівка вибухнули боєприпаси, після чого почалася пожежа. З території військової частини евакуйовані всі працівники, а також жителі навколишніх сіл.

Нинішня надзвичайна подія на військових складах під Новобогданівкою стала третьою подібною подією за останні 2,5 роки.