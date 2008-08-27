УБОЗ звільнив заручницю - доньку керівника нафтобудівної компанії

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУ МВС у м. Києві звільнили викрадену зловмисниками доньку одного з керівників столичної нафтобудівної компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за звільнення дівчини (1987 року народження) злочинці вимагали у її батька 200 тис. євро.

У ході спецоперації, яку було проведено на автошляху Київ – Бориспіль, під час передачі мічених грошей одного із зловмисників було затримано, заручницю звільнено. Викрадачем виявився приватний підприємець з м. Суми (1978 р.н.). Під час затримання він вчинив опір працівникам міліції. У затриманого, окрім інших речових доказів, вилучено пістолет іноземного виробництва та набої до нього.

За матеріалами спецпідрозділу БОЗ слідчим відділом Дарницького райвідділу ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників ) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.