В Одесі затримали декана факультету харчової академії, яка вимагала хабар за сесію
12:19, 05 липня 2016Суспільство
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Прокуратурою Одеської області спільно з Головним управлінням поліції в області на одержанні неправомірної вигоди викрито декана одного з факультетів Одеської національної академії харчових технологій.
В Одеській академії харчових технологій знайшли хабарницю / od.gp.gov.ua
Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, встановлено, що жінка вимагала 10 тисяч гривень від громадянки за допуск її доньки до екзаменаційної сесії та складання іспитів.
Підозрювану затримано при одержанні частини неправомірної вигоди у сумі 6 тисяч гривень.
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Крім того, під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили інші кошти.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України.
Декан вимагала хабар за здачу сесії / od.gp.gov.ua
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