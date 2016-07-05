В Одесі затримали декана факультету харчової академії, яка вимагала хабар за сесію

12:19, 05 липня 2016
Суспільство
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Прокуратурою Одеської області спільно з Головним управлінням поліції в області на одержанні неправомірної вигоди викрито декана одного з факультетів Одеської національної академії харчових технологій.

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Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, встановлено, що жінка вимагала 10 тисяч гривень від громадянки за допуск її доньки до екзаменаційної сесії та складання іспитів.

Підозрювану затримано при одержанні частини неправомірної вигоди у сумі 6 тисяч гривень.

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Крім того, під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили інші кошти.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України.

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