На палаючих військових складах зберігається 90 тис. тонн снарядів

Через пожежу на військових складах в/чА0829 61 арсеналу південного оперативного командування ЗСУ проводиться евакуація жителів військового містечка, розташованого поблизу м. Лозова Харківської області.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, пожежа спалахнула близько 16.30 внаслідок загоряння трави.

За даними джерела, вогонь перекинувся на територію відкритих складів боєприпасів, на яких зберігається 90 тис. тонн снарядів, 80-міліметрових мін, 150-міліметрових реактивних снарядів.

Як відзначив співрозмовник агентства, «ситуація погіршується через спеку та сильний вітер». Наразі на місці пригоди працює два пожежних танки, на підході інша пожежна техніка.

Слід зазначити, що м. Лозова є вузловою залізничною станцією, через яку проходять потяги з Москви до Сімферополя.