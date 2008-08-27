Мінтранс не змінює графік руху потягів через станцію Лозова

Поїзди, що слідують через станцію в м. Лозова Харківської області, де горять військові склади, поки поза небезпекою і йдуть за графіком. Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомила керівник прес-служби Міністерства транспорту та зв`язку Вікторія ЯКОВЛЄВА.

«Поки дорога поза небезпекою, все перебуває під контролем. Поїзди як їхали, так і їдуть», - зазначила вона. За її словами, ситуація на залізниці перебуває під постійним контролем, й у разі будь-яких змін зупинятимуть поїзди й мінятимуть їх напрямок.

Як повідомляв УНІАН, через пожежу на військових складах в/ч А0829 61 арсеналу південного оперативного командування ЗСУ проводиться евакуація жителів військового містечка, розташованого поблизу м. Лозова Харківської області. Пожежа виникла близько 16.30 внаслідок займання трави. За даними джерела в правоохоронних органах, вогонь перекинувся на територію відкритих складів боєприпасів, на яких зберігається 90 тис. тонн снарядів, 80-міліметрових мін, 150-міліметрових реактивних снарядів.

Слід зазначити, що м. Лозова є вузловою залізничною станцією, через яку проходять поїзди з Москви до Сімферополя.