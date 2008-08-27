Причини пожежі на складах боєприпасів близ Лозової

Загоряння на складах боєприпасів поблизу Лозової Харківської області спричинила лісова пожежа.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, пожежним підрозділам МНС, що прибули на місце лісової пожежі, на жаль, не вдалося її загасити і вогонь через сильні пориви вітру перекинувся на об’єкти 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України.

О 16 години сталася пожежа на двох майданчиках арсеналу, де зберігалися 120-міліметрові міни, а о 16.10 черговою службою арсеналу були зафіксовані перші вибухи.

Командуванням арсеналу для локалізації пожежі по тривозі було піднято пожежний підрозділ арсеналу і до місця пожежі було направлено два пожежні танки та три пожежні машини. Проте через пориви вітру, що сприяють поширенню вогню, проводити ефективні роботи з гасіння пожежі поки що не вдається.

Станом на 18.00 увесь персонал арсеналу евакуйовано на безпечну відстань. За попередніми даними, серед військовослужбовців та працівників арсеналу постраждалих немає.

Рішенням міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА за фактом надзвичайної ситуації було терміново створено спеціальну комісію на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковником Миколою ЦИЦЮРСЬКИМ.

* * * 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.