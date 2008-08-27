Ющенко дивиться футбол і контролює ліквідацію пожежі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв під особистий контроль хід ліквідації пожежі на складах з боєприпасами у Харківській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО в екстреному режимі заслухав звіти міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА та міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ щодо ситуації, яка склалась в Харківській області на станції Лозова.

Президент доручив задіяти всі можливі заходи для ліквідації пожежі й звітувати йому про хід ліквідації пожежі щогодини.

Цієї хвилини Президент, як оголошено по стадіону "Динамо", перебуває на футбольному матчі третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА між київським Динамо і московським Спартаком.