Ющенко дивиться футбол і контролює ліквідацію пожежі
20:58, 27 серпня 2008Суспільство
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Президент заслухав Єханурова і Шандру
Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв під особистий контроль хід ліквідації пожежі на складах з боєприпасами у Харківській області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО в екстреному режимі заслухав звіти міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА та міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ щодо ситуації, яка склалась в Харківській області на станції Лозова.
Президент доручив задіяти всі можливі заходи для ліквідації пожежі й звітувати йому про хід ліквідації пожежі щогодини.
Цієї хвилини Президент, як оголошено по стадіону "Динамо", перебуває на футбольному матчі третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА між київським Динамо і московським Спартаком.
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