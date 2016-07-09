Посольство США показало відео, як Керрі прогулявся Андріївським узвозом (фото)

Окрім зустрічі з президентом Петром Порошенко Керрі також переговорив із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм.

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Крім того відбулася зустріч з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Саме з ним держсекретар США наприкінці свого візиту завітав на Андріївський узвіз у Києві.

"Джон Керрі ознайомився з архітектурою однієї з найкрасивіших вулиць Києва, придбав традиційні ляльки на згадку, поспілкувався з патрульними поліцейськими", - зазначили в посольстві США в Україні.

Як повідомляв УНІАН, з 8 ранку 25 червня на постійній основі буде обмежено рух транспорту на території постійно діючої виставки-ярмарку на Андріївському узвозі у зв'язку з установкою механічних пристроїв для обмеження руху (болардів).