На Луганщині СБУ затримала розробника сепаратистського сайту в момент роботи над ним (відео)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Поділяючи сепаратистські цінності, айтішник почав зі створення сторінок у соціальних мережах, через які вів антиукраїнську пропаганду. Згодом з ним установив зв'язок користувач фейкового акаунту з Російської Федерації. Дізнавшись, що сєвєродончанин є професіоналом у сфері розробки сайтів, росіянин запропонував йому створити для антиукраїнської пропаганди повноцінний ресурс, який мав би "промивати мізки" користувачам із Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного", - сказано в повідомленні.

Дотримуючись вимог конспірації, працюючи і двома, і на робочому місці, комп’ютерник створив сайт за три місяці. Його роботу фінансував російський замовник, який надсилав йому винагороду через одну з російських електронних платіжних систем.

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На сайті розміщувалася інформація, спрямована на підтримку сепаратистських псевдодержавних утворень, заклики до зміни меж території України, до проведення акцій інформаційної підтримки проросійських сепаратистів, пропагування ідей "руського міра", дискредитації української держави та розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Контент для сайту адміністратор отримував з російських електронних ресурсів, створених у рамках інформаційної війни проти України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на робочому місці за комп’ютером з відкритою адміністративною панеллю антиукраїнського сайту.

За фактом незаконної діяльності відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Триває досудове розслідування.