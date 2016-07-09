Порошенко розповів, скільки українських політв’язнів тримають у російських тюрмах

Як передає кореспондент УНІАН, про президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні у Варшаві Росію звільнити усіх політичних в’язнів та заручників.

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«Надія Савченко, ви знаєте, була сьогодні в складі моєї делегації – тільки приклад цього (звільнення політв’язнів - УНІАН), але є усі інші, ми маємо більш ніж 40 політичних в’язнів у російських тюрмах і більш ніж 120 політичних в’язнів тримаються в жахливих умовах на територіях сепаратистів», - заявив президент України.

«Росія повинна виконувати негайно усі обов’язки, пов’язані з Мінськими угодами», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що у Росії на сьогодні утримують 13 політичних в’язнів - громадян України, серед яких четверо кримських татар.