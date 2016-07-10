У Конотопі Сумської області перекинувся зенітно-ракетний комплекс (фото)

У місті Конотоп Сумської області сьогодні вранці посеред вулиці перекинувся військовий гусеничний зенітно-ракетний комплекс «Стріла».

Про це у Facebook написав громадський активіст Спартак Сергієнко, виклавши відповідні фото.

Тим часом у Головному управлінні Нацполіції в Сумській області повідомили, що комплекс перекинувся, коли його завантажували на платформу, і через те, що водій бойової машини не впорався з керуванням.

Внаслідок події потерпілих немає.

Пізніше комплекс підняли на платформу та вже відвезли у військову частину до Чернігова.