У Конотопі Сумської області перекинувся зенітно-ракетний комплекс (фото)

19:15, 10 липня 2016
Суспільство
10469 0

Пізніше комплекс підняли на платформу і вже відвезли у військову частину до Чернігова.

Фото facebook/SergienkoSpartak

У місті Конотоп Сумської області сьогодні вранці посеред вулиці перекинувся військовий гусеничний зенітно-ракетний комплекс «Стріла». 

Про це у Facebook написав громадський активіст Спартак Сергієнко, виклавши відповідні фото.

Фото facebook/SergienkoSpartak

Тим часом у Головному управлінні Нацполіції в Сумській області повідомили, що комплекс перекинувся, коли його завантажували на платформу, і через те, що водій бойової машини не впорався з керуванням.

Внаслідок події потерпілих немає. 

Пізніше комплекс підняли на платформу та вже відвезли у військову частину до Чернігова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter