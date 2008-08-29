Карта зі складами боєприпасів в Україні: де підстерігає нова Лозова?

Контракти знайшли карту Міністерства оборони, на якій позначені найбільші склади боєприпасів, їх тоннаж, а також інші небезпечні об`єкти на території України.Серед них нафтопереробні заводи, підприємства хімічної і нафтохімічної промисловості, атомні і гідроелектростанції і ін. Останні події доводять, що населенню варто ознайомитися з даною картою, оцінити реальну загрозу для себе і бути готовим до евакуації у разі НП.Виявилось, що 37 великих складів вибухових речовин і боєприпасів, загальний тоннаж яких складає 133 306 т, несуть потенційну загрозу жителям України. Кожний з цих об`єктів небезпечний не тільки вірогідністю вибуху і осколкового поранення людей, що знаходяться поблизу, але і викидами в атмосферу хімічних речовин, здатних негативно впливати на здоров`я населення.

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