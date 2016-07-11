Окупанти внесли кримського журналіста Семену до списку екстремістів

Про це розповів адвокат Олександр Попков, що захищає журналіста у справі про заклики до сепаратизму, передає "Новая газета".

За словами захисника, через закону про протидію фінансуванню тероризму та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Семена вже зіткнувся з істотними обмеженнями, зокрема, при використанні свого банківського рахунку.

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Нагадаємо, 19 квітня так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська повідомила, що місцеве управління ФСБ порушило справу щодо журналіста проекту "Крим.Реалії" Миколи Семени. Його підозрюють у публічних закликах до екстремістських дій щодо порушення територіальної цілісності Росії через публікації про блокаду півострова, що нібито містять висловлювання такого роду.