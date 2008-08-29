Ющенко закликав шахтарів не боятися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уникати політики і популізму в питаннях розвитку вугільної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на урочистих зборах з нагоди Дня шахтаря у Донецьку.

Президент підкреслив, що об’єднавшись, відкинувши політичну складову, влада може зробити багато для того, щоб вугільний сектор отримав «раціональні координати своєї діяльності, які потребує будь-яка ринкова економіка».

«Не потрібно з вугільної галузі робити субсидіальний фонд для інших, я б сказав навіть не державних, а приватних економік. Не потрібно, щоб за рахунок шахтаря сьогодні формувалися надприбутки і дельти десятків галузей, які ідуть по ланцюжку далі», - підкреслив Президент.

Він закликав не боятися говорити про чесні ціни на вугілля, про чесну заробітну плату для шахтарів, про безпеку, нові технології, інвестиції, приватизації шахт, там, де вона доречна. «Переконаний, що у нас не повинно бути табу на обговорення цієї тематики», - підкреслив глава держави.

Він підкреслив, що в України є величезний потенціал. Зокрема, за його словами, українські запаси вугілля можуть «слугувати нашій економічній незалежності» ще багато століть. Він підкреслив, що в умовах, коли в світі дорожчають ресурси, необхідно більш раціонально ставитися до вугільної галузі. Він також назвав помилковою політику закриття нерентабельних шахт. Він підкреслив, що необхідно розвивати їх, вкладати інвестиції, оскільки побудова нових шахт коштуватиме державі набагато дорожче.

В.ЮЩЕНКО в чергове наголосив на важливості реформ в цій галузі і закликав уряд, профільне міністерство, керівників шахт працювати в напрямку проведення корінних реформ.

Також Президент закликав шахтарів навчитися відрізняти «прагматичні професійні ініціативи, як виникають і в шахтарському колі сьогодні, і у людей, які очолюють відповідні системні управління, від того популізму, яким ми, я переконаний, вже наситились».

В ході своєї промови Президент на конкретних прикладах шахт розповів про проблеми вугільної галузі, а також віддав шану шахтарській праці. Він поздоровив шахтарів зі святом, а також закликав вшанувати хвилиною мовчання загиблих шахтарів.