У домоволодінні безробітного (!) виявлено плантацію коноплі

Вчора на території домоволодіння у селі Зуботрясівка Верхньодніпровського району Дніпропетровщини, що належить непрацюючому громадянину 1971 р.н., міліціонери виявили незаконний посів коноплі у кількості майже 4 тис. кущів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Правоохоронці обґрунтовано підозрюють господаря плантації в організації злочинної групи, яка займалася вирощуванням та збутом марихуани, а також виготовленням та збутом гашишу в особливо великих розмірах. Наразі проводиться перевірка.