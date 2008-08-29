У домоволодінні безробітного (!) виявлено плантацію коноплі
22:45, 29 серпня 2008Суспільство
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Майже 4 тис. кущів
Вчора на території домоволодіння у селі Зуботрясівка Верхньодніпровського району Дніпропетровщини, що належить непрацюючому громадянину 1971 р.н., міліціонери виявили незаконний посів коноплі у кількості майже 4 тис. кущів.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
Правоохоронці обґрунтовано підозрюють господаря плантації в організації злочинної групи, яка займалася вирощуванням та збутом марихуани, а також виготовленням та збутом гашишу в особливо великих розмірах. Наразі проводиться перевірка.
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