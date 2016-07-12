Інструктори ФБР навчать спецназівців НАБУ способам "зачистки"

14:39, 12 липня 2016
Суспільство
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Інструктори Федерального бюро розслідувань США навчають співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ тактико-спеціальної та вогневої підготовки, методів затримання злочинців в будинку і в автомобілі, а також способів «зачистки» приміщень.

Показательные выступления бойцов КОРД во время церемонии / УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, перед початком тренувань інструктори ФБР перевірили рівень фізичної та вогневої підготовки спеціалістів Управління спецоперацій Бюро, відзначили високий рівень навичок і професіоналізму українських спецназівців.

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«Тренування триватимуть 10 днів, 8 з яких будуть проходити на військовому полігоні. Разом зі спецназівцями НАБУ переймають досвід американських колег і працівники спецпідрозділу КОРД Національної поліції», - йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що цей навчально-тренувальний курс проходить за підтримки Посольства США в Україні в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між НАБУ і ФБР, підписаного в кінці червня 2016 року.

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