Інструктори ФБР навчать спецназівців НАБУ способам "зачистки"

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, перед початком тренувань інструктори ФБР перевірили рівень фізичної та вогневої підготовки спеціалістів Управління спецоперацій Бюро, відзначили високий рівень навичок і професіоналізму українських спецназівців.

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«Тренування триватимуть 10 днів, 8 з яких будуть проходити на військовому полігоні. Разом зі спецназівцями НАБУ переймають досвід американських колег і працівники спецпідрозділу КОРД Національної поліції», - йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що цей навчально-тренувальний курс проходить за підтримки Посольства США в Україні в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між НАБУ і ФБР, підписаного в кінці червня 2016 року.