Вибухи під Лозвою припинилися - Міноборони

Сьогодні, починаючи з 5.00 ранку, вибухи на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України в Харківській області припинилися.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у зв’язку з цим було прийнято рішення розпочати роботи з ліквідації наслідків пожежі і вибухів по периметру технічної території арсеналу. Спочатку розвідку периметру провели інженерні машини розгородження.

Зараз по внутрішньому периметру технічної території арсеналу, довжина якого сягає більше 6 кілометрів, працює один пожежний танк ГПМ-54, який заливає водою місця задимлення, тління та вогнища. Протягом 1-2 годин до цих робіт залучаться ще три пожежних танки.

Сьогодні ж вранці до розчищення та перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів у 5-кілометровій зоні та адміністративній території арсеналу приступили 70 воїнів-саперів зі складу 12 пересувних груп розмінування інженерних частин ЗСУ.

Також на сьогодні заплановано за допомоги пожежного потягу від “Укрзалізниці” здійснити полив водою арочних сховищ та місцевості, що до них прилягає, на кордоні технічної території арсеналу. Інженерні машини розгородження здійснюватимуть розгородження шляху до водоймища на території арсеналу.

З метою недопущення сторонніх осіб та очеплення відселеної зони виставлено 26 блокпостів зі складу військовослужбовців Внутрішніх військ ВМС України та 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу.

Загалом в районі надзвичайної події сконцентровано 1669 осіб та 195 одиниць техніки. Зокрема, 502 військовослужбовця Збройних Сил України, 292 рятувальників МНС та 875 працівників МВС України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Харківській області виникла 27 серпня близько 16 години. Унаслідок пожежі розпочалась детонація боєприпасів. 27-28 серпня з можливої зони ураження (м. Лозова та прилеглі населені пункти) було евакуйовано 13 тис. 946 осіб. В результаті НП ніхто з людей не постраждав.

Нині евакуйовані місцеві жителі вже повертаються до своїх домівок.

Піротехнічні групи обстежують територію, прилеглу до арсеналу, і гарантують безпеку проживання людей.