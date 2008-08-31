У Чернівцях відкрився центр реабілітації дітей з ураженням ЦНС

У Чернівцях відкрився обласний Центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатива створення такого центру належить Чернівецькій обласній держадміністрації, яку підтримали депутати Чернівецької обласної та міської рад.

Як повідомила журналістам директор центру Лариса ПАЛАМАР, у новому лікувальному закладі зможуть лікуватися діти з ураженнями нервової системи, розладами психіки, порушеними функціями опорно-рухового апарату, вродженими вадами розвитку тощо.

За її словами, на Буковині таких дітей майже 8 тисяч.

«Усі вони потребують відновного лікування та реабілітації, і це у 80% випадках може призупинити розвиток хвороби», - додала вона.

За словами Л.ПАЛАМАР, у центрі є вся необхідна апаратура для лікування та реабілітації дітей. Крім цього, під час лікування застосовуватиметься голкорефлексотерапія, лікування травами, інші нетрадиційні методи. Також планують застосовувати іпотерапію – лікування за допомогою катання на конях.

Одночасно у відкритому центрі реабілітації може лікуватися 90 дітей: 30 стаціонарно і 60 – амбулаторно. Курс лікування – 21 день.