Випускники вузів неохоче йдуть до шкіл

У Харківській області додаткова потреба в педагогічних кадрах на 2008/2009 навчальний рік становить 559 вчителів.

Про це повідомила журналістам заступник голови Харківської обласної держадміністрації Людмила БЄЛОВА.

За її словами, залишається не закритими 387 вакансій з різних предметів, з них 140 – у Харкові. Найбільш дефіцитними продовжують залишатися такі педагогічні спеціальності, як англійська мова, фізика і математика, фізична культура, трудове навчання. Із 804 вчителів інформатики тільки 70% мають фахову підготовку.

Л.БЄЛОВА додала, що у Харківської області більше десяти вузів готують учителів для школи, проте випускники вищих навчальних закладів з неохотою йдуть працювати до школи. На її думку, кадрова проблема викликана житловими проблемами учителів. У 2007 р. житло надано лише 25 сім’ям, у той час як на квартирному обліку перебуває 1985 педагогічних та науково - педагогічних працівників.