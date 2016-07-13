У Харкові заарештували поліцейського, підозрюваного у скоєнні ДТП

Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв Маматюка під варту на 2 місяці без можливості внесення застави - до 10 вересня, повідомляє Depo.ua.

За словами прокурора, до показань підозрюваного про те, що він не порушував правила дорожнього руху, слід "ставитися критично".

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Керівник патрульної поліції Харкова Ольга Юськевич подавала клопотання про взяття Маматюка на поруки. "Я вважаю що це (взяття на поруки - ред.) Мій обов'язок, і я можу їх характеризувати тільки з позитивної точки зору" - зазначила Юськевич.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня близько 4-ї години ранку на перехресті вулиць Сумської та Динамівської відбулося зіткнення автомобіля Toyota Prius патрульної служби з автомобілем "Москвич-2141".

Внаслідок зіткнення загинуло молоде подружжя. За повідомленнями ЗМІ, загиблими виявилися Анна Протасова та Кирило Ананьєв. Крім цього, ще 5 людей отримали тілесні ушкодження.

11 липня близько 100 активістів харківських автоклубів провели стихійну акцію протесту з вимогою покарати винуватців ДТП. Автомобілісти вишикували близько 50 своїх автомобілів навпроти корпусу університету.

Люди висловлювали готовність до більш рішучих дій, зокрема, до перекриття автомагістралей та масових пікетів біля адміністративних будівель органів влади.