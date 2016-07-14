Матіос прокоментував нові докази у справі про розстріл активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві, коментуючи інформацію, оприлюднену генеральним прокурором Юрієм Луценком.

“Коли суспільство дізнається, хто до цього причетний, буде дуже здивоване”, - сказав Матіос.

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За його словами, оприлюднена інформація може викликати несприйняття, “але істина є істиною”.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура сьогодні, 14 липня, провела обшуки в осіб, у причетних до вивезення з Києва після кривавих розстрілів активістів Майдану представників «чорної сотні» «Беркута» і подальшого знищення їхньої зброї.

Як написав у Facebook генпрокурор Луценко, «сьогодні силами Департаменту спецрозслідувань ГПУ пройшли обшуки у причетних до вивезення з Києва після кривавих розстрілів «чорної сотні» «Беркута» і подальшого знищення їхньої зброї. Знайдені в озері елементи снайперської гвинтівки (яку вся країна бачила в руках убивці під Жовтневим палацом) і автоматів стане черговим доказом на судовому процесі».