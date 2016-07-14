ГПУ провела обшуки у причетних до вивезення з Києва "чорної сотні" беркутівців - Луценко

Про це написав у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

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«Сьогодні силами Департаменту спецрозслідувань ГПУ пройшли обшуки у причетних до вивезення з Києва після кривавих розстрілів "чорної сотні" "Беркута" і подальшого знищення їхньої зброї. Знайдені в озері елементи снайперської гвинтівки (яку вся країна бачила в руках убивці під Жовтневим палацом) і автоматів стане черговим доказом на судовому процесі», - повідомив генпрокурор.