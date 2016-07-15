1 мільярд залишків бюджетів окупованої частини Луганщини перенаправили для підконтрольних територій - ОВЦА

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, її голова Юрій Гарбуз 11 липня підписав розпорядження, згідно з яким залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, будуть спрямовані виключно на фінансування об'єктів і заходів на територіях, контрольованих українською владою – понад 1 мільярд гривень.

До переліку увійшли об'єкти дорожнього господарства, житлового фонду, ЖКГ, водопостачання і водовідведення, освітньої сфери, охорони здоров'я, культури та спорту усіх регіонів області, підконтрольних українській владі.

"Це не лише об'єкти, що постраждали внаслідок бойових дій, але й ті, що роками потребували ремонту та відновлення внаслідок фізичної зношеності та аварійного стану", - сказано в повідомленні.

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Районам виділено по 6 мільйонів гривень, містам - по 15 мільйонів гривень, Білокуракинській та Новопсковській об'єднаним територіальним громадам - по 2 мільйони гривень.

З переліку регіонів виключено Станично-Луганський район та місто Попасна, оскільки ці території знаходяться в безпосередній близькості від лінії розмежування. Проте зазначається, що цю ситуацію буде виправлено за рахунок інших джерел фінансування.

Найбільшу суму в розмірі 500 мільйонів гривень буде спрямовано на вирішення проблем у сфері медицини.