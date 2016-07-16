МЗС закликає українців утриматись від поїздок до Туреччини

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook. «У зв’язку із запровадженням надзвичайного стану і встановленням комендантської години в Турецькій Республіці, обмеженнями руху в ключових містах і транспортних вузлах цієї країни ‎МЗС‬ закликає громадян України утриматись від поїздок до Туреччини до нормалізації обстановки», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожПісля спроби перевороту в Туреччині вже затримали понад 1500 осібЗазначається, що МЗС уважно стежить за ситуацією в Туреччині та вживає всіх заходів для отримання якомога більше достовірної інформації. До з’ясування ситуації міністерство рекомендує українцям, які перебувають на території цієї країни, виявляти посилену пильність та обережність, уникати перебування в публічних місцях, максимально обмежити перебування на вулицях.

У випадках надзвичайних ситуацій громадян закликають негайно зв’язуватися з Посольством України в Туреччині (телефон "гарячої лінії": 00 9 0533 307 72 32, адреса ел.пошти: emb_tr@mfa.gov.ua ), Генеральним консульством у Стамбулі (телефон "гарячої лінії": 90 530 612 55 77, адреса ел.пошти: gc_tr@mfa.gov.ua ), або повідомляти на "гарячу лінію" МЗС України: тел. +38 044 238 17 777.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 липня у Туреччині було здійснено спробу військового перевороту. У країні ввели військовий стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Їлдирим заявив, що служби безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

На даний час більшість організаторів заколоту затримані. Зокрема, за останніми даними, турецька влада затримала 754 військовослужбовців збройних сил за причетність до заколоту.

Крім того, в результаті спроби військового перевороту загинули, за різними даними, від 42-х до 60 осіб.