При спробі перевороту в Туреччині затримано 754 військовослужбовців

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на МВС країни. Затримані позбавлені звань. Зокрема, з посад зняті 5 генералів та 29 полковників.

Раніше повідомлялося про 130 заарештованих солдатів.

Читайте такожПрем'єр-міністр: у Туреччині вбили генерала, який брав участь у змові, заарештовано 130 солдатівСпроба військового перевороту в Туреччині була здійснена 15 липня, коли солдати перекрили ключові мости через Босфорську протоку. Заколотники оголосили, що влада в Туреччині перейшла до них. Після цього президент країни Реджеп Тайіп Ердоган звернувся до нації через FaceTime і закликав людей вийти на вулицю.

Прем'єр-міністр заявив, що спроба перевороту буде придушена, а сам Ердоган пізніше пообіцяв покарати змовників. Вранці 15 липня стало відомо, що протестувальники почали здаватися уряду. Зокрема, турецька влада повідомила про те, що вірні президенту Реджепу Ердогану війська практично повністю взяли під контроль будівлю Генерального штабу, раніше захоплену повстанцями.

За їхніми даними, лише невеликі групи повстанців продовжують чинити опір вірним президенту частинам. За даними влади, у заколотників залишаються кілька вертольотів, які, за словами співрозмовника Reuters, "будуть збиті найближчим часом".