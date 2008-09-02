Балога просить СБУ перевірити, чи не хотіла Тимошенко його вбити (фото)

Голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА просить Службу безпеки України перевірити інформацію про причетність прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до підготовки замаху на його життя.

Про це йдеться в листі В.БАЛОГИ до виконуючого обов`язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, фотокопію якого опублікувало сьогодні інтернет-видання «Українська правда». У Секретаріаті Президента УНІАН підтвердили достовірність цього листа.

«Останнім часом з надійних джерел до мене надходить інформація про підготовку планів мого фізичного усунення через діяльність на посаді Голови Секретаріату Президента України», - пише в листі В.БАЛОГА.

Він стверджує, що замовником цього замаху є Ю.ТИМОШЕНКО: «За наявними даними, ініціатором і замовником розроблення конкретних дій, кінцевою метою яких має стати моя смерть, є Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. За її розрахунками, таким чином буде знято останній бар`єр для досягнення нею найвищої влади в країні – поста Президента України".

В.БАЛОГА стверджує, що за задумом організаторів злочинні наміри буде здійснено одним з трьох способів – отруєння, за допомогою інсценування дорожньо-транспортної події, вбивство з використанням вогнепальної зброї або вибухівки.

Голова СП в листі докладно описує кожен з можливих способів замаху на нього і наголошує, що вважає отриману ним інформацію про підготовку планів замаху на його життя достатньо серйозними, і такою, що потребує негайного реагування СБУ та Управління державної охорони.

У прес-службі Президента УНІАН повідомили, що В.БАЛОГА не коментуватиме своє звернення до СБУ, оскільки поки триває слідство, жоден з фігурантів не має права висловлюватися з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки встановила особу підозрюваного в здійсненні погрози фізичної розправи на адресу В.БАЛОГИ. «На сьогодні встановлено особу, яку підозрюють у здійсненні погроз, і з`ясовується, чи не пов`язані вони з державною діяльністю голови Секретаріату, тобто, чи не були вони здійснені з метою вплинути на ухвалення тих чи інших державних рішень», - сказала М.ОСТАПЕНКО. Водночас вона пояснила, що приводом для перевірки СБУ стало звернення від 24 червня ц.р. В.БАЛОГИ про надходження від керівництва Кабінету Міністрів України погроз на його адресу про фізичну розправу.