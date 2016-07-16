Напад на інкасаторів: у Нацгвардії обіцяють сприяти розслідуванню причетності бійців "Азову"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

“В результаті проведення спецоперації СБУ затримано 3 особи добровольчого підрозділу «Азов». Командування НГУ проводить службову перевірку даного факту та сприятиме всебічному і якісному проведенню розслідування інциденту, пов’язаного з нападом на інкасаторів”, - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНапад на інкасаторів у Запорізькій області: серед затриманих - військові Нацгвардії та росіянин

Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 17.00 на автошляху Пологи-Оріхів в Оріхівському районі Запорізької області невідомі особи скоїли напад на інкасаторську машину «Ощадбанку». Нападники застосували вогнепальну зброю – пістолети, автомати, кулемет і гранатомети.

Пізніше під час спецоперації із затримання зловмисників, яку проводила поліція спільно з УСБУ, одного з них правоохоронці ліквідували. Ще трьох нападників затримано, двоє з них у лікарні. Затриманих підозрюють у причетності до серії нападів на банківські установи Запоріжжя, а також ще одного подібного нападу на інкасаторський автомобіль.

В СБУ повідомили, що серед затриманих членів банди нападників на інкасаторів у Запорізькій області – військові Нацгвардії та громадянин Росії.