Напад на інкасаторів: у Нацгвардії обіцяють сприяти розслідуванню причетності бійців "Азову"
Командування Національної гвардії України проводить службову перевірку і обіцяє сприяти розслідуванню причетності бійців підрозділу “Азов” до нападу на інкасаторів у Запорізькій області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
“В результаті проведення спецоперації СБУ затримано 3 особи добровольчого підрозділу «Азов». Командування НГУ проводить службову перевірку даного факту та сприятиме всебічному і якісному проведенню розслідування інциденту, пов’язаного з нападом на інкасаторів”, - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 17.00 на автошляху Пологи-Оріхів в Оріхівському районі Запорізької області невідомі особи скоїли напад на інкасаторську машину «Ощадбанку». Нападники застосували вогнепальну зброю – пістолети, автомати, кулемет і гранатомети.
Пізніше під час спецоперації із затримання зловмисників, яку проводила поліція спільно з УСБУ, одного з них правоохоронці ліквідували. Ще трьох нападників затримано, двоє з них у лікарні. Затриманих підозрюють у причетності до серії нападів на банківські установи Запоріжжя, а також ще одного подібного нападу на інкасаторський автомобіль.
В СБУ повідомили, що серед затриманих членів банди нападників на інкасаторів у Запорізькій області – військові Нацгвардії та громадянин Росії.