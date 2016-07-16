Напад на інкасаторів у Запорізькій області: серед затриманих - військові Нацгвардії та росіянин

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили голова СБУ Василь Грицак та заступник голови Нацполіції Вадим Троян на спільному брифінгу в Києві.

«У нас перебуває 4 особи з групи, яка складалася з 7 чоловік. Я не виключаю, що група складалася із значно більшої кількості осіб. Один загинув під час бойового зіткнення, двоє поранено (один – важкому стані), ще один – неушкоджений», - заявив Грицак.

У свою чергу Троян заявив, що «затримані двоє військових Нацгвардії України з двох частин і двоє не військовослужбовців».

Грицак додав, що «один із затриманих – це донедавна громадянин Росії, який нещодавно отримав громадянство України, і другий на сьогодні є громадянином Росії, він теж затриманий. Той, хто загинув, взагалі був латишем».

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Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 17.00 на автошляху Пологи-Оріхів в Оріхівському районі Запорізької області невідомі особи скоїли напад на інкасаторську машину «Ощадбанку». Нападники застосували вогнепальну зброю – пістолети, автомати, кулемет і гранатомети.

Пізніше під час спецоперації із затримання зловмисників, яку проводила поліція спільно з УСБУ, одного з них правоохоронці ліквідували. Ще трьох нападників затримано, двоє з них у лікарні. Затриманих підозрюють у причетності до серії нападів на банківські установи Запоріжжя, а також ще одного подібного нападу на інкасаторський автомобіль.