У Запорізькій області розстріляли інкасаторську машину: одного нападника вбито, двох поранено (фото)

Ще трьох нападників затримано, двоє з них у лікарні. Затриманих підозрюють у причетності до серії нападів на банківські установи Запоріжжя, а також ще одного подібного нападу на інкасаторський автомобіль.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 15 липня, близько 17:00 на автошляху Пологи-Оріхів в Оріхівському районі Запорізької області невідомі особи скоїли бандитський напад на інкасаторську машину «Ощадбанку». Нападники застосували вогнепальну зброю – пістолети, автомати, кулемет і гранатомети.

Спільними діями працівників Національної поліції та УСБУ у Запорізькій області під час боєзіткнення одного з нападників було вбито, ще двох – поранено.

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Крім того, неподалік від місця нападу правоохоронці затримали ще одного учасника нападу.

Зараз поранені зловмисники доставлені до медичного закладу, де їм надається допомога. Серед правоохоронців та інкасаторів потерпілих немає.

На місце події виїхали керівники обласної поліції, УСБУ та прокуратури. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для документування слідів злочину, пошуку та затримання інших учасників нападу, підкреслюється в повідомленні.