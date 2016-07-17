На виборчій дільниці на Полтавщині помер спостерігач

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Полтавщини.

"Відомо, що 60-річному чоловікові, який виконував обов'язки спостерігача на виборчій дільниці від однієї з політичних партій, стало зле і він втратив свідомість", - йдеться у повідомленні.

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Медпрацівники швидкої, яка негайно прибула за викликом на одну із дільниць Чорнухинського району, констатували смерть чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проводиться голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).