В окупованому Комсомольському бойовики зі стріляниною розігнали мирний мітинг, є поранені - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначили в розвідці, на тимчасово окупованих територіях сходу України зростає невдоволення місцевого населення присутністю та діями російських окупаційних військ.

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"17 липня військовослужбовцями 1 окремої мотострілецької бригади (Комсомольське) 1 армійського корпусу (Донецьк), під час розгону стихійного мітингу проти розташування вогневих позицій артилерійських підрозділів у житлових кварталах міста, було важко поранено із вогнепальної зброї трьох мирних місцевих жителів. Для приховування цього факту російське окупаційне командування активно розповсюджує чутки, що розстріл місцевих мешканців здійснив вже звільнений військовослужбовець у стані психічного розладу", - йдеться у повідомленні.