У Житомирі активісти не дозволили пройти повз військову частину "хресній ході" УПЦ МП

Як передає кореспондент УНІАН, участь в протестній акції на околиці Житомира взяли більше 100 чоловік.

Вони на 30 хвилин перекрили рух траси « Житомир-Чернівці», аби не пропустити проходження «хресної ходи» вулицею Чуднівською.

«Заявку на участь у цій протестній акції у міськраду подали 9 громадських організацій Житомира – «Правий сектор», «Автомайдан Житомира» та інші», - повідомив на акції журналістам перший заступник Житомирського міського голови Олексій Ясюнецький.

Читайте такожГолова СБУ про "хресну ходу": Тим силам, які не бажають Україні добра, потрібен Франц Фердинанд

Журналістам активісти розповіли, що не хочуть, аби учасники «хресної ходи» рухалися повз одну з військових частин на вулиці Чуднівській, де проходили церемонії прощання із загиблими в антитерористичній операції на сході України.

Коли багатолюдна «хресна хода» УПЦ з молитвами наблизилася до перехрестя Західного шоссе та дороги «Житомир- Чернівці», активісти перекрили дорогу, співаючи Державний Гімн України та вигукуючи «Слава Україні!», а також критичні зауваження на адресу учасників ходи. На автодорозі утворилися пробки, рух транспорту було призупинено.

Учасників акції охороняли кілька десятків правоохоронців, на місці події були присутні також представники влади міста і області, керівники силових відомств, поліцейські. Загалом на місці події разом з учасниками «хресної ходи» знаходилося більше тисячі чоловік. Аби не допустити сутички, правоохоронці вишикувалися між учасниками «хресної ходи» УПЦ МП та активістами.

Представники влади міста повідомили журналістам, що конфлікту вдалося уникнути шляхом компромісу, на який погодилися учасники «хресної ходи» — вони змінили свій маршрут і не пішли вулицею Чуднівською повз військову частину. Натомість «хресна хода» повернула Західним шоссе та пішла до Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ МП, де перебуватиме певний час, а потім продовжить подальший рух на Київ.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована Українською православною церквою Московського патріархату. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва.

11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників «хресної ходи».