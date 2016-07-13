У МВС обіцяють забезпечити правопорядок під час "хресної ходи" в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Щойно закінчилася нарада разом зі Службою безпеки. Ми контролюємо кожен день, кожен крок, щоб не допустити провокацій», - сказав Аваков.

За його словами, на даний момент з Тернопільської області у бік Києва прямують близько 150 паломників, з боку Харкова - близько 1,5 тис.

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«Наразі ми не спостерігаємо серед них «московських десантників», молодиків у спортивній формі. Переважна більшість - це жінки, діти, пенсіонери», - зазначив Аваков, додавши, що супроводжують колони 250 співробітників поліції.

Усього ж, за даними міністра, до охорони правопорядку планується залучити 2,5 тис. поліцейських.

«Киянам немає за що переживати, за що переживаємо ми. Щоб це не було використано для теракту або якоїсь бузи, ми працюємо над запобіганням цьому. Я дуже прошу радикальні організації охолонути - у держави вистачить можливості, щоб приборкати ситуацію», - підкреслив Аваков.

У свою чергу, начальник поліції Києва Андрій Крищенко зауважив, що, крім столичних поліцейських, для охорони правопорядку будуть задіяні придані сили, оскільки анонсована кількість учасників акції може становити до 20 тис. осіб.

Як повідомлялося, на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована Українською православною церквою Московського патріархату. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва.

11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників «хресної ходи».