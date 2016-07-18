В Одеській області загорівся бензовоз: постраждали три людини (фото)

В Ананьївському районі Одеської області госпіталізовано трьох працівників підприємства, які дістали опіки під час загоряння бензовозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 17 липня об 11: 05 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Жеребковому на підприємстві загорівся бензовоз.

Об 11.17 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Як з'ясувалося, пожежа виникла біля складського приміщення під час переливання пального в цистерни.

Рятувальники локалізували пожежу об 11.47, ліквідували о 12.20.

«Вогнем знищено бочку бензовозу на площі 7 кв. м, порожню цистерну на площі 6 кв. м, дах складського приміщення на площі 50 кв. м. Завдяки вмілим діям вогнеборців врятовано 3 ємності з паливом і складське приміщення», - повідомили в прес-службі. Під час пожежі постраждали троє працівників підприємства, які дістали опіки і були доставлені в реанімаційне відділення Ананьївської районної лікарні. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У ліквідації пожежі брали участь 5 одиниць техніки, 20 рятувальників.