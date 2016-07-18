За 6 років кількість вірян УПЦ КП збільшилась на 14,5% - опитування

Про це йдеться в аналітичному звіті, підготовленому за результатами опитування КМІС.

«80% респондентів зазначають, що належать до християнства; 12% - що не належать до жодної релігії, але є віруючими людьми. Водночас молилися вдома хоча б один раз упродовж останнього тижня 44% (своїми словами, за молитовником, інакше), а впродовж останнього місяця - 62% респондентів», - йдеться в документі.

Жінки значно частіше зазначали більш нещодавній час молитви вдома, ніж чоловіки, літні люди – значно частіше, ніж молодь. 55% жінок і 31% чоловіків зазначили, що молилися вдома хоча б один раз упродовж останнього тижня, повідомляють у КМІС.

Читайте такожУ Житомирі активісти не дозволили пройти повз військову частину "хресній ході" УПЦ МП

За даними соціологів, відсоток людей найстаршої вікової категорії, які молилися хоч один раз упродовж останнього тижня, майже вдвічі переважає аналогічний відсоток серед молоді: 66% респондентів віком 70 років і старше та 34% тих респондентів, яким 18-29 років.

«Соціально-демографічні характеристики вірян двох найчисельніших українських церков - православних церков Київського та Московського патріархатів - значною мірою подібні (відсутні статистично значимі відмінності за віком і поділом на сільське та міське населення; відмінності за рівнем освіти та доходів і за преференцією щодо мови спілкування значимі, але невеликі – вони значимі з імовірністю 0,95, але не з імовірністю 0,99). Попри відмінності в розподілі за макрорегіонами, за національною ідентичністю та поглядам щодо зовнішньої політики, переважна більшість вірян обох церков вважають себе «тільки українцем/українкою» (без поєднання з російською або іншою ідентичністю) - 90% вірян УПЦ КП та 76% УПЦ МП», - повідомили у КМІС.

Згідно з порівняльними даними щодо змін в релігійній ідентичності у 2010-2016 роках, кількість вірян Української православної церкви (Київського патрiархату) за 6 років збільшилась на 14,5%

Читайте такожВ окупованому Сімферополі Кримську Єпархію УПЦ КП виганяють із собору

У свою чергу кількість вірян, які заявляють, що належать до Української православної церкви (Московського патрiархату), за аналогічний період зменшилась на 5,8%.

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки з 19 по 31 травня 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2014 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим та окупованої частини Донецької та Луганської областей) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.