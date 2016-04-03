Філарет: Путін і його бойовики повинні відповісти перед судом, як нацисти у Нюрнберзі
Путін і його бойовики-терористи повинні відповідати за законом. За свої гріхи вони постануть перед судом, як відповідали нацисти на трибуналі у Нюрнберзі.
Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет.
"І Путін, і бойовики-терористи здійснюють злочини проти людяності, військові злочини, займаються тероризмом. Тому повинні відповідати перед судом, згідно із законом, як відповідали нацисти на трибуналі в Нюрнберзі", - розповів Філарет.
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Він зазначив, що зараз Бог допустив агресора в Крим і на Донбас. "Але і цього агресора Господь покарає, як Бог покарав за агресію Німеччину. Гітлер сам себе застрелив, Німеччина була розділена, страждала після закінчення Другої світової війни, довго страждала ... Так Господь і цього російського агресора свого часу теж покарає, тому що гріх не може залишитися безкарним", - упевнений глава УПЦ КП.
Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський закликав до завершення війни в Україні та звільнення полонених.