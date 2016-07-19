Правозахисники повідомили про спробу ФСБ забрати на допит сім'ю проукраїнської активістки з Ялти

Про це повідомляє Крымська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook.

"Дочка Лариси Китайської повідомила КПГ, що співробітники ФСБ зараз намагаються забрати Ларису, її чоловіка та двох членів сім'ї на допит. При розмові з нею вони пояснюють, що забирають на допит у зв'язку екстремістськими висловлюваннями в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що напередодні ввечері в її квартирі в Ялті був проведений обшук.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Ялті співробітники ФСБ Росії затримали проукраїнську активістку Ларису Китайську. Її дочка повідомила, що співробітники ФСБ звинуватили Китайську у сепаратизмі.