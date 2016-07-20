Шеремет перед загибеллю скаржився на стеження - ЗМІ

Його близькі друзі розповіли, що останнім часом Шеремет і його цивільна дружина, керівник "Української правди" Олена Притула скаржилися на стеження, передає "Новая газета".

За словами друзів журналіста, Шеремет був у машині своєї цивільної дружини.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вранці внаслідок вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належить керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на Радіо "Вести".

Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля у центрі Києва як умисне вбивство.