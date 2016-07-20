Прокурор Києва: за фактом загибелі Шеремета відкрито справу про умисне вбивство

Про це повідомив з місця події прокурор Києва Роман Говда, написала у Facebook прес-секретар відомства Надія Максимець.

Розслідування злочину доручено Слідчому управлінню Головного управління Нацполції в м. Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура Києва.

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Говда також додав, що розслідування вбивства Шеремета перебуватиме під його особистим контролем.

Зараз на місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники апарату прокуратури міста, процесуальні керівники.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києві внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".