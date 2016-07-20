У Харкові показали сцену, на якій пройде битва за проведення Євробачення-2017 (фото)
15:44, 20 липня 2016Суспільство
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Сьогодні ввечері харківська площа Свободи стане головним майданчиком телевізійної битви міст-претендентів на проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017.
Харків готовий до битви за право приймати Євробачення / фото групи Eurovision Харків 20.07 | Битва міст
Знімки розмістили в соцмережі в групі, присвяченій цій події. "Вже сьогодні! Головна сцена готова до цієї події!", - написали у комменатриях під знімками, повідомляє Городской дозор.
Читайте такожШість міст подали заявки на проведення Євробачення-2017
Під час телемосту в прямому ефірі телеканалу UA: Перший будуть широко представлені міста-претенденти на проведення Євробачення.
Заявку міста підтримають відомі люди / фото групи Eurovision Харків 20.07 | Битва міст
Харків будуть підтримувати відомі харків'яни, видатні спортсмени та музиканти. Першим на сцені заспіває харківський репер Ліон. Далі в підтримку міста виступлять групи Pur Pur і "Танок на Майдані Конго".
Охороняти порядок будуть поліцейські / фото групи Eurovision Харків 20.07 | Битва міст
Охороняти громадський порядок під час заходу будуть 50 співробітників патрульної поліції і 50 бійців Нацгвардії.
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