У Харкові показали сцену, на якій пройде битва за проведення Євробачення-2017 (фото)

Знімки розмістили в соцмережі в групі, присвяченій цій події. "Вже сьогодні! Головна сцена готова до цієї події!", - написали у комменатриях під знімками, повідомляє Городской дозор.

Читайте такожШість міст подали заявки на проведення Євробачення-2017

Під час телемосту в прямому ефірі телеканалу UA: Перший будуть широко представлені міста-претенденти на проведення Євробачення.

Харків будуть підтримувати відомі харків'яни, видатні спортсмени та музиканти. Першим на сцені заспіває харківський репер Ліон. Далі в підтримку міста виступлять групи Pur Pur і "Танок на Майдані Конго".

Охороняти громадський порядок під час заходу будуть 50 співробітників патрульної поліції і 50 бійців Нацгвардії.