Шокована посол Франції сподівається, що вбивці Шеремета постануть перед судом

Про це йдеться у заяві Дюмон з приводу вбивства Шеремета, оприлюдненій на сайті дипломатичного представництва.

"Була шокована вранці звісткою про загибель Павла Шеремета, видатного представника української медіа-спільноти. Франція послідовно обстоює свободу преси та свободу висловлення. Сподіваюсь, що обставини цього вбивства будуть повністю з’ясовані, а винуватці постануть перед судом. Всі думки зараз про родину Павла, його близьких та колег", - заявила Дюмон.

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Водночас посольство Франції в Україні повідомляє, що речник французького зовнішньополітичного відомства заявив: "Смертельний замах на цього журналіста, визнаного професіонала, викликає велику стурбованість. Ми закликаємо українську владу встановити всі обставини його загибелі".

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".