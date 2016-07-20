Кияни приносять квіти на місце трагічної загибелі журналіста Шеремета (фото)

Фотографії залишених киянами букетів показують у соцмережах очевидці, черед яких журналіст Антон Комаров.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене в спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що створено слідчо-оперативна група. Крім версії про вбивство через професійну діяльність, у ГПУ розглядають можливість версії дестабілізації ситуації в центрі столиці.

Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".