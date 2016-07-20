Порошенко доручив надати охорону керівнику "Української правди" Притулі – Цеголко

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері". "Президент проводить нараду з силовиками. Доручив надати охорону Олені Притулі", - написав він.

Читайте такожВбивство журналіста Шеремета: розглядається версія замаху на Олену Притулу

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".