Порошенко доручив надати охорону керівнику "Української правди" Притулі – Цеголко
Президент Петро Порошенко проводить нараду з силовиками через вбивство журналіста Павла Шеремета та доручив надати охорону керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі.
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері". "Президент проводить нараду з силовиками. Доручив надати охорону Олені Притулі", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".
Президент проводити нараду з силовиками. Доручив надати охорону Олені Притулі— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 липня 2016 р.