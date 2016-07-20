На Майдані Незалежності вшановують пам'ять Павла Шеремета (подію завершено)
19:42, 20 липня 2016Суспільство
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Близько 100 осіб зібралися на Майдані Незалежності у Києві, щоб вшанувати пам'ять загиблого сьогодні зранку внаслідок вибуху автомобіля журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, вшанувати пам'ять Шеремета прийшли його колеги, земляки з Білорусі, а також небайдужі громадяни.
Люди підходять і кладуть квіти до фото журналіста, встановленого неподалік Стели Незалежності.
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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.
Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".
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