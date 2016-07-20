На Майдані Незалежності вшановують пам'ять Павла Шеремета (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, вшанувати пам'ять Шеремета прийшли його колеги, земляки з Білорусі, а також небайдужі громадяни.

Люди підходять і кладуть квіти до фото журналіста, встановленого неподалік Стели Незалежності.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".