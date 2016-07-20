Деканоідзе: ми розглядаємо всі версії вбивства Шеремета, але конкретної інформації немає
Голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що слідство розглядає всі версії вбивства журналіста Павла Шеремета, але зараз конкретної інформації немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в Києві. «Ми розглядаємо всі версії, відкрито кримінальне провадження – це умисне вбивство, 115-а стаття (Кримінального кодексу України), але ми повинні розуміти мотив, і хто був замовником», - заявила вона.
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«Як тільки у нас буде чітке розуміння версії мотиву, звичайно, ми це будемо публічно обговорювати. Зараз, я розумію ваш інтерес, я розумію, що це дуже важливо, але зараз конкретної інформації немає», - додала Деканоідзе.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене в спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.
Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".