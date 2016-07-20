Деканоідзе: ми розглядаємо всі версії вбивства Шеремета, але конкретної інформації немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в Києві. «Ми розглядаємо всі версії, відкрито кримінальне провадження – це умисне вбивство, 115-а стаття (Кримінального кодексу України), але ми повинні розуміти мотив, і хто був замовником», - заявила вона.

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«Як тільки у нас буде чітке розуміння версії мотиву, звичайно, ми це будемо публічно обговорювати. Зараз, я розумію ваш інтерес, я розумію, що це дуже важливо, але зараз конкретної інформації немає», - додала Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене в спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".