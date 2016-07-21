На Львівщині викрили схему нелегального ввезення автомобілів з ЄС, організовану митником та прикордонником (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, до спецоперації із викриття корупційної схеми, за якою за винагороду громадяни ввозили до України транспортні засоби зняті з обліку в країнах ЄС, були задіяні оперативники управління захисту економіки, працівники військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України та працівники Головного управління ДФС у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що у схемі були задіяні інспектор митного поста «Угринів» Львівської митниці та інспектор прикордонного пункту пропуску «Павловичі» Львівського прикордонного загону. Вони відповідали за безперешкодне переміщення транспорту через кордон України. Крім того, до злочинної групи входили два жителі Львівської області, які шукали клієнтів та організовували ввезення автомобілів, а також виступали у якості посередників при передачі грошей.

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20 липня на вул. Петлюри у Львові правоохоронці затримали одного учасника корупційної схеми під час одержання чергової «винагороди» - 700 дол. США за ввезення автомобіля Nissan Pathfinder.

«Головного інспектора митного поста затримали при виїзді із зони митного контролю. Він щойно закінчив свою робочу зміну. Інспектора прикордонного пункту пропуску «Павловичі» затримали у місті Жовква. З автомобіля митника оперативники вилучили 13 тис. грн, 1,5 тис. дол. США, 500 польських злотих, 200 чеських крон. За місцем проживання прикордонника вилучили 6 тис. грн, 50 дол. США, банківські картки та мобільні телефони», - зазначається у повідомленні.

Наразі правоохоронці одночасно проводять 40 санкціонованих обшуків.

За цим фактом військовою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).